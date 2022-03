GDT: Winnipeg Jets vs St. Louis Blues

Time: 6:00 PM CDT

Channel: TSN3

Radio: CJOB

The Winnipeg Jets and the St. Louis Blues are facing off tonight in a Central Divisional game that does not have major implications for the Jets because they’ve struggled for so long. But enjoy the game and remember the trade deadline is in a week Monday.

Winnipeg Jets Lineup

Forwards

Paul Stastny - Mark Scheifele - Blake Wheeler

Kyle Connor - Pierre-Luc Dubois - Evgeny Svechnikov

Andrew Copp - Adam Lowry - Nikolaj Ehlers

Jansen Harkins - Dominic Toninato - Kristian Vesalainen

Defence

Josh Morrissey - Dylan DeMelo

Brendan Dillon - Neal Pionk

Logan Stanley - Nate Schmidt

Goalie

Connor Hellebuyck (starting)

Eric Comrie

St. Louis Blues Lineup

Forwards

Brayden Schenn - Ryan O’Reilly - David Perron

Jordan Kyrou - Robert Thomas - Vladimir Tarasenko

Brandon Saad - Ivan Barbashev - Viktor Sundqvist

Mackenzie MacEacheran - Tyler Bozak - Alexei Toropchenko

Defence

Marco Scandella - Colton Parayenko

Torey Krug - Justin Faulk

Niko Mikkola - Robert Bortuzzo

Goalies

Jordan Binnington (starting)

Ville Husso