GDT: Winnipeg Jets vs. Dallas Stars

Time: 6:30 PM CST

Channel: SN360

Radio: CJOB

The Winnipeg Jets and Dallas Star are playing tonight and I am not going to rehash my preview that just got published because someone (me) cannot read AM vs. PM. Enjoy the game, folks.

Winnipeg Jets Lineup

Forwards

Paul Stastny - Mark Scheifele - Blake Wheeler

Kyle Connor - Pierre-Luc Dubois - Adam Brooks

Kristian Vesalainen - Adam Lowry - Kristian Reichel

Jansen Harkins - Dominic Toninato - Austin Pognaski

Defence

Josh Morrissey - Dylan DeMelo

Brendan Dillon - Neal Pionk

Logan Stanley - Nate Schmidt

Goalies

Connor Hellebuyck (starting)

Eric Comrie

Dallas Stars Lineup

Forwards

Jason Robertson - Roope Hintz - Joe Pavelski

Michael Raffl - Tyler Seguin - Denis Gurianov

Jacob Peterson - Jamie Benn - Alexander Radulov

Joel Kiviranta - Radek Faksa - Luke Glendening

Defence

Ryan Suter - Miro Heiskanen

Esa Lindell - John Klingberg

Thomas Harley - Jani Hankanpaa

Goalies

Jake Oettinger (starting)

Braden Holtby